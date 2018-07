Carnaval 2012: Vila Maria disputa o título com as mãos A Unidos de Vila Maria está entrando na passarela do carnaval de São Paulo deste ano como uma das favoritas ao título do Grupo Especial. Em 2011 a agremiação do bairro da zona norte da cidade deixou o primeiro lugar escapar por 0,25 ponto - ficou em 3.º na classificação geral - e agora tenta chegar ao topo do carnaval paulistano com o samba-enredo "A força infinita da criação: ''Vila Maria feita à mão''". A escola é a quinta a fazer o seu desfile nesta madrugada de domingo.