Carnaval 2012:Dragões da Real estreia no grupo especial

O desfile da Dragões da Real no Grupo Especial está abrindo o segundo dia do carnaval de São Paulo e faz uma homenagem às mães. Para começar, o samba-enredo "Mãe, ventre da vida e essência do amor" leva à avenida o conceito de "mãe natureza", com exemplos de dedicação dos animais para sua sobrevivência e perpetuação da espécie. Passa também pelas personalidades de todas as nossas mães, as dedicadas à casa, ao trabalho, que amamenta e dá colo na doença dos filhos.

No desfile, o carnavalesco Eduardo Caetano cita também as mães de santo, as amas de leite dos tempos da escravidão, as mães de criação e até mesmo mães dos juízes de futebol, a quem a maioria daqueles que estão no desfile de hoje alguma vez já dirigiu palavras nada amistosas. "Salve todas as mães, a todas mesmo, sem exceção", afirma a escola, em seu enredo.

