Carnaval 2012:Mocidade Alegre desfila com Jorge Amado Sétima colocada no carnaval paulistano de 2011, a Mocidade Alegre usa no sambódromo do Anhembi a poesia para abordar a cultura afro-brasileira. Através da obra predileta de Jorge Amado, Tenda dos Milagres, a escola vermelho e verde da zona norte de São Paulo está levando para a avenida a tradição dos Ojuobás, os representantes de Xangô que buscam a justiça na Terra, com o enredo "Ojuobá - No Céu, os Olhos do Rei... Na Terra, a Morada dos Milagres... No Coração, Um Obá Muito Amado!"