Carnaval 2013; SP; prisão A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) registrou apenas uma ocorrência até 0h40 do primeiro dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. De acordo com o delegado titular, Mauro Dias, um homem, com idade entre 30 e 40 anos, tentou se passar por um passista e, quando descoberto, avançou sobre os policiais. Segundo o delegado, ele apresentava sinais de embriaguez.