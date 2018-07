Carnaval alemão terá boneco de Angela Merkel de biquíni A chanceler alemã, Angela Merkel, se disse contente com o estímulo econômico gerado pelo Carnaval alemão, mesmo após a polêmica por causa de um carro alegórico que prometia levar para a avenida um boneco gigante da chanceler nua. O desfile da segunda-feira em Colônia (oeste) é uma das maiores festas a fantasia do mundo. Após muito debate, os organizadores ordenaram que os seios de Merkel aparecessem cobertos. O boneco então usará um biquíni ínfimo, semelhante ao das passistas brasileiras, mas com o desenho da águia que é o símbolo da Alemanha. A "Segunda-Feira Rosa" consiste em mais de 200 carros alegóricos e atrai mais de 1 milhão de pessoas, além de ser transmitido pela TV para todo o país. "O Carnaval faz bem para a economia", disse Merkel a um grupo de foliões que visitou a chancelaria em Berlim na quarta-feira, de acordo com o jornal Bild. Merkel afirmou que os políticos têm de estar dispostos a aguentar as piadas pelo menos uma vez por ano, principalmente quando o momento é tão grave. "Todos nós podemos usar alguma alegria - especialmente neste ano", disse ela. "O Carnaval é um tesouro nacional. Estou ansiosa pelo desfile, animada com ele." Muitos carros alegóricos de Colônia satirizam políticos, e Merkel, que disputa a reeleição em setembro, deve ser o alvo favorito de alguns deles.