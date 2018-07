Carnaval cresce em BH e deve reunir 1 milhão de pessoas Depois de ser conhecida por décadas como um lugar ideal para quem pretendia fugir do carnaval, Belo Horizonte deve receber este ano mais de um milhão de pessoas nos quatro dias oficiais de folia. Além do desfile oficial de escolas de samba, que voltará a ser realizado na avenida Afonso Pena, no Centro, cerca de 200 blocos caricatos devem tomar as ruas para arrastar os foliões ou mesmo para animar a festa de Momo em pontos específicos, no estilo "concentra, mas não sai". Na programação oficial, diversas atrações vão se apresentar em 13 palcos da chamada Estação do Samba, espalhada por três regiões da capital. Também haverá estruturas para apresentações nas nove regionais da cidade. Além de diversos nomes do cenário musical da própria Belo Horizonte, estão programadas apresentações de músicos como Martinho da Vila, Mart''Nalia e do grupo Molejo.