Carnaval de AL registra redução de 38% nos homicídios A Polícia Civil de Alagoas informou que foram registrados 26 assassinatos no período do feriado prolongado de carnaval em todo Estado. O balanço, divulgado hoje, mostra que houve uma redução de 38,1% no número de vítimas em relação ao mesmo período do ano passado. No carnaval de 2008, foram registrados 42 assassinatos. Dos 26 homicídios ocorridos em 2009, 14 aconteceram em Maceió, um na região metropolitana e 11 no interior do Estado. Os dados da Polícia Civil, levantados pela Diretoria de Estatística e Informática (Deinfo), registraram ainda 53 lesões corporais, 56 casos de roubo e 95 furtos. Além disso, 21 pessoas foram detidas por dirigirem embriagadas e nove foram autuadas na Lei Maria da Penha (violência doméstica). As delegacias plantonistas registraram ainda 180 pequenas outras ocorrências. Ao todo, a Polícia Civil lavrou 38 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), 73 flagrantes e fez cinco apreensões de drogas e 15 de armas. Segundo o delegado-geral da corporação, Marcílio Barenco, todo esforço foi feito para garantir a tranquilidade dos foliões no Estado. "Chegamos a suspender férias de agentes e delegados para mobilizar todo o nosso efetivo durante o período carnavalesco e conseguimos reduzir em mais de 30% a criminalidade", disse.