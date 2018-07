Carnaval de rua cresce e atrai turistas no Rio

O sambódromo oferece a oportunidade de conferir de perto celebridades, mulheres seminuas e o luxo de alegorias e fantasias, mas também tem aspectos negativos: ingressos a preços astronômicos, fantasias desconfortáveis e desfile rápido demais para quem se apresenta (cada desfilante atravessa a pista em cerca de 20 minutos).

O carnaval de rua do Rio se multiplicou ao longo da última década porque não exige gasto considerável, é animado por músicas já famosas, permite que as pessoas exibam sua criatividade por meio das fantasias e, aos solteiros em busca de companhia, proporciona muitas chances de encontrar um par. Ao contrário de Salvador, não é preciso comprar abadá para ter regalias. Pelo contrário: por decreto divulgado na última quinta-feira, a Prefeitura do Rio proibiu a venda de espaço em áreas vips durante os desfiles. "O carnaval carioca se notabilizou pelos desfiles dos blocos de rua livres e democráticos, sem cordão de isolamento", justificou o prefeito Eduardo Paes (PMDB). Bloco que cobrar por espaço vip será proibido de desfilar.

Neste ano, 6 milhões de foliões devem acompanhar os 492 blocos autorizados a desfilar. De sábado (9) até quarta-feira (13) haverá 357 apresentações. A aglomeração, que facilita a ocorrência de furtos, é o aspecto negativo. Por isso, leve apenas algum dinheiro, celular e documento de identidade - deixe joias e equipamentos eletrônicos em casa ou no hotel. E fique atento: quem for flagrado urinando na rua é detido. Use banheiros químicos ou dos bares ao longo do trajeto.

Para facilitar a vida dos foliões foram criados vários aplicativos grátis para celular, que permitem localizar os blocos e saber qual está mais perto. Um deles é o "Blocos de Rua", idealizado pelo Catraca Livre, com apoio do AfroReggae, para celulares e tablets. Basta entrar na Apple Store ou no Google Play e fazer o download. A TV Globo lançou o aplicativo "Globeleza", disponível para iPhone e Android.

Pela internet, no site www.rioguiaoficial.com.br/carnaval/blocosderua, é possível conferir todos os blocos por nome, dia ou bairro. Por ser muito acessado, o site às vezes não funciona.