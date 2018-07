Carnaval de Salvador começa em grande estilo A noite nem tinha caído, a chuva intermitente incomodava, mas uma multidão de fãs já aguardava, na Praça do Campo Grande, a chegada do Bloco Skol Folia, que tinha como atração a banda Chiclete com Banana, sem cordas. O trio deu a largada do carnaval de Salvador no início da noite e o desfile ainda reservaria um inusitado encontro de trios, na Praça Castro Alves (aproximadamente metade do circuito). Ali, aguardava a chegada do Chiclete e da multidão que o seguia a dupla Oito7Nove4, formada pelos dois filhos do vocalista Bell Marques, Rafa e Pipo Marques. "É um dos momentos mais emocionantes da minha carreira", contou o experiente músico, há 32 anos no carnaval de Salvador.