Carnaval de São Paulo atrai mais de mil jornalistas

Na sala de imprensa, os computadores disponibilizavam conexão de internet com velocidade de 50 megabytes para dar suporte ao intenso trafego de dados, especialmente fotos e vídeo.

Uma das equipes presentes no local era a da emissora ONT Channel, com 11 profissionais da Coreia do Sul. "Ficou todo mundo meio pancada quando chegou aqui. O carnaval é fantástico", afirmou num português claro, mas com sotaque, Hons Kong, único do grupo que trabalha no Brasil como correspondente durante todo o ano. Os demais estão no País pela primeira vez.