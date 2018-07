Carnaval de SP deve atrair 110 mil expectadores O carnaval paulistano começa daqui a pouco com expectativa de atrair 110 mil expectadores em quatro dias, incluindo os desfiles do grupo de acesso, no domingo, e o das campeãs, no dia 24. Segundo dados do Observatório do Turismo, núcleo de pesquisas da SPTuris, do total 23 mil são turistas, que movimentam por volta de 64 milhões na capital paulista.