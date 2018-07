Carnaval deve provocar saída de 1,7 mi de carros de SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que cerca de 1,7 milhão de veículos deixarão a capital paulista a partir de sexta-feira para comemorar o feriado prolongado de carnaval no litoral e no interior do Estado. Para facilitar o trânsito de veículos e garantir a segurança dos motoristas, a CET irá implantar a partir de amanhã a Operação Estrada, com o objetivo de monitorar o fluxo de automóveis, em especial nos acessos às rodovias. Além da presença de funcionários da companhia em pontos estratégicos, a operação disponibilizará guinchos nos corredores de tráfego da cidade e nas proximidades das rodovias para agilizar eventuais remoções. Para tentar reduzir os congestionamentos típicos de véspera de feriado, a CET recomenda aos motoristas que evitem especialmente a Marginal do Tietê na sexta-feira e no sábado de carnaval, em razão da movimentação no entorno do Sambódromo do Anhembi. Àqueles que vão comemorar o carnaval na cidade, a CET recomenda que a melhor maneira de chegar ao Sambódromo é utilizando transporte coletivo, uma vez que a pista local da Marginal Tietê, próxima à passarela do samba, estará interditada nas manhãs e noites do dia 20 ao 24.