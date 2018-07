Carnaval do Rio gerou 700 toneladas de lixo, diz Comlurb

De acordo com a empresa, 700 toneladas de lixo foram retirados das ruas do município entre o início do Carnaval, no sábado, e esta quarta-feira. Em relação a 2012, quando 643 toneladas foram recolhidas, o crescimento quase atingiu os 20%.

Muito lixo e muitos turistas também. A Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do Rio de Janeiro contabilizou 900 mil visitantes no Carnaval carioca, metade deles estrangeiros. A ocupação dos hotéis, segundo a entidade, foi quase total. A média dos apartamentos vazios não chegou a 5%.

A Riotur, empresa de turismo da prefeitura carioca, informou que nos cerca de 500 blocos que desfilaram na cidade nos últimos cinco dias havia pelo menos 6 milhões de foliões.

A Polícia Militar (PM) registrou, durante o Carnaval, a prisão de 348 pessoas e a apreensão de 64 armas, entre as manhãs de sexta-feira, véspera do período carnavalesco, e de ontem.

A Secretaria Municipal de Saúde não informou o total de atendimentos na rede hospitalar no Carnaval, mas divulgou que no Sambódromo, nos cinco dias de desfiles, 1.989 pessoas foram medicadas, com 74 remoções para hospitais.