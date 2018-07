Carnaval em São Paulo terá bloco para campanha antiAids

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo criou um bloco de carnaval para conscientizar os paulistanos sobre a importância de se proteger na época da folia. A partir de quarta-feira, 11, o Bloco da Saúde, um grupo formado por cinco agentes de saúde, dá início à campanha "Neste Carnaval Caia na Folia, mas Seja Consciente: Use Camisinha!". Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Ele vão percorrer os ensaios das escolas de samba e o sambódromo para distribuir 25 mil leques informativos e 28 mil preservativos e orientar os foliões sobre sexo e álcool. O trabalho vai durar até o próximo fim de semana nas escolas de samba e será retomado nos dias do desfile, no sambódromo, com a distribuição de preservativos e leques. A primeira escola a receber o Bloco da Saúde será a Rosas de Ouro. Depois será a vez de Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mancha Verde e da Mocidade Alegre. Em cada noite serão distribuídos três mil leques e preservativos. O material promocional traz o telefone dos disques CRT/Aids e do Cratod (Centro de Referência Álcool, Tabaco e Outras Drogas).