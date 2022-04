Carnaval na Avenida Paulista: bloco de jazz cativa foliões em domingo ensolarado

Usualmente fechada para carros aos domingos, a Avenida Paulista viveu um clima diferente nesta tarde de domingo de carnaval fora de época. O bloco Unidos do Swing, que foi fundado em 2014, apresentou números circenses e cativou os foliões em ritmo de jazz. O grupo se reuniu nas proximidades do Conjunto Nacional e desfilou no sentido da rua da Consolação.

A tarde ensolarada contribuiu para a experiência, que teve início por volta de 13h30 e se dispersou no final da tarde, quando a avenida é reaberta para carros. O Unidos do Swing contou com cerca de dez integrantes em pernas de pau e mais dez na charanga. Além de música, o grupo fez apresentações acrobáticas.

“Eu acompanho o bloco desde o início, praticamente já faço parte do grupo”, diz a psicóloga Kátia Silva, de 58 anos, que é moradora do Tatuapé. “O número de pessoas aqui, em relação ao carnaval, é um aperitivo”, acrescenta. Ainda assim, ela acompanhou o bloco em todos os momentos e diz ter aproveitado bastante.

Para o casal de bancários Theo Leopardi e Priscila Pereira, de 41 e 37 anos, a apresentação do bloco em um domingo de sol pareceu ser a oportunidade ideal para se reencontrar com o carnaval. Assim como no caso de Kátia, é o primeiro bloco em que eles vão desde que a pandemia começou.

“A gente veio atrás deles porque a gente gosta da música”, explica Theo. Ao mesmo tempo, ele diz que o clima na cidade desta vez foi diferente. “Achei meio murcho, os últimos carnavais em São Paulo foram bem cheios. Esse foi bem mais modesto”, diz ele.

Moradores do Brooklyn, os dois também aproveitaram a ocasião para levar a cadela Filomena, de 2 anos, para passear. “É o primeiro carnaval dela”, brincam. “A Filomena chegou na pandemia.”

A professora Paula Silva, de 25 anos, teve as expectativas quebradas com o bloco. “Achei legal, tem uma quantidade boa de pessoas – não está tão cheio nem tão vazio –, só que a gente veio pensando que seria pop, funk, e acabou que é mais marcinha”, diz ela, que estava acompanhada de uma amiga.

Ela foi no Vai Quem Quer, no Butantã, mas passou pela mesma quebra de expectativa. “Foi só marchinha. Eu gosto de bloquinho com mais música pop, funk… Pode ter marcinha também, mas eu gosto misturado”, explica. Após o Unidos do Swing, ela pretendia ir ao bloco Te Pego no Cantinho, no Butantã.