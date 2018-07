Carnavalesco da Vila Isabel afirma estar otimista O carnavalesco da Vila Isabel, Paulo Barros, disse hoje estar otimista com o desempenho da escola de samba, que será a terceira a desfilar na noite de hoje no Rio. Barros adiantou que está entusiasmado com o carro que representa o Lago dos Cisnes, com mais de 140 componentes, o que chamou de "lago artístico". Ele disse ainda que o trabalho que executou este ano foi fácil porque ele tem "plena liberdade" para trabalhar na escola. Os componentes da Vila Isabel estão na concentração da Avenida Marquês de Sapucaí e preparam-se para o desfile cantando o samba da agremiação.