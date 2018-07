Carnavalesco diz que Beija-Flor 'se orgulha' de Lula Um dos carnavalescos da Beija-Flor, Ubiratan Silva, mais conhecido como "Bira", disse hoje que a escola de samba "se sente orgulhosa" de ter atraído o presidente Luiz Inácio Lula à Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio. Lula assistirá ao desfile da escola do coração no camarote do governador Sergio Cabral Filho (PMDB). "Bira" afirmou não acreditar na fama de "pé-frio" do presidente. "A Beija-Flor precisa de toda a força positiva do mundo. Ter o presidente assistindo ao nosso desfile é fantástico", disse. O enredo da escola é a história do banho por meio dos séculos. Cinco carros alegóricos terão efeitos com água. Mesmo assim, "Bira" disse considerar "bom" que não esteja chovendo. O grande destaque da noite, porém, será antes do desfile, quando o intérprete do samba-enredo, Neguinho da Beija-Flor, se casará com Elaine Reis. Além da presença de Lula, convidado para ser padrinho com a primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, é aguardada a presença do cantor e compositor Roberto Carlos, que, recentemente, recebeu o intérprete no cruzeiro "Emoções em Alto Mar". Neguinho da Beija-Flor recupera-se de um câncer no intestino e, apesar de se submeter a quimioterapia duas vezes ao mês, não deixou de fazer shows e de confirmar bem antes do carnaval que seria o intérprete da escola, função que detém há 33 anos.