Carnavalesco Joãosinho Trinta está internado no MA O carnavalesco Joãosinho Trinta, de 77 anos, está internado no Hospital UDI, em São Luís, no Maranhão. A assessoria de imprensa do hospital informou que o carnavalesco chegou à unidade na última quinta-feira com pneumonia. Segundo o Hospital UDI, um boletim médico sobre o estado de saúde do carnavalesco será divulgado ainda nesta manhã.