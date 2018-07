Carnavalesco Paulo Barros deixa a Unidos da Tijuca

Barros foi campeão pela Tijuca em 2010, 2012 e este ano. Tem um dos salários mais altos entre seus pares e um estilo que já fez história nos desfiles da Marquês de Sapucaí. Este ano fez 20 anos de carreira. A Tijuca foi a primeira escola grande na qual trabalhou. Chegou à agremiação em 2004, quando criou a alegoria humana do DNA, destaque daquele ano e que viraria uma marca registrada.

A relação de Barros com a escola já vinha dando sinais de deterioração. Depois do anúncio do campeonato, o presidente, Fernando Horta, fez questão de dizer que a "a Tijuca não é só Paulo Barros, ele faz parte de uma equipe". E o carnavalesco já dissera em entrevistas que era assediado por outras escolas e que não estava fechado a nada.

O assédio da Mocidade coincide com a volta à escola do bicheiro Rogério Andrade, sobrinho do lendário presidente de honra e contraventor Castor de Andrade, já falecido. Ex-presidiário, Rogério Andrade já foi acusado de envolvimento em homicídios e máfia dos caça-níqueis. Na Sapucaí, disse, nos bastidores, que iria "encher a Mocidade de dinheiro para o carnaval de 2015".