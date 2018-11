Carne com 'nome de Alá' escrito em árabe surpreende nigerianos

O dono de um restaurante da Nigéria alega ter encontrado pedaços de carne com inscrições da palavra Alá e do nome do profeta Maomé em árabe.As suspostas inscrições em árabe para as duas palavras foram encontradas em um pedaço de bife por um freqüentador do restaurante em Birnin Kebbi.Segundo o dono do restaurante, ele estava prestes a comer a carne quando repentinamente notou as palavras na cartilagem.O dono do restaurante fez uma busca pela cozinha e encontrou mais três pedaços de carne com os nomes.A carne foi cozida e então frita antes de ser servida, disse Kabiru Haliru, dono do restaurante, ao jornal local Daily Trust."Quando as inscrições foram descobertas, alguns acadêmicos islâmicos, que tinham vindo para jantar no restaurante, comentaram que era um sinal para mostrar que o islamismo é a única religião verdadeira para a humanidade", afirmou.O restaurante guardou os pedaços de carne para exibir para os visitantes. Milhares de pessoas já foram até o local para ver os pedaços de carne.Um veterinário afirmou ao jornal que a descoberta das palavras na carne "desafia as explicações científicas"."Supondo que (a inscrição) fosse encontrada em apenas um pedaço de carne, então seria suspeito, mas dadas as circunstâncias, não há explicação", disse Yakubu Dominic.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.