Carne: curso de qualidade em SP

Além da participação de 580 nelores (sendo 214 mochos), um dos destaques da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) durante a 14ª Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), que começou ontem e vai até sábado, no Centro de Exposições Imigrantes, na capital paulista, é um curso, gratuito e aberto ao público, de qualidade de carne. O curso faz parte do projeto Universidade Aberta, da Universidade do Boi e da Carne, da ACNB, e será realizado hoje, das 10 às 12 h e das 14 às 16 horas. ''É uma novidade que trouxemos para a feira, com o objetivo de difundir conhecimentos relacionados à qualidade da carne'', diz o gerente-executivo da ACNB, André Locateli. O curso será dado pelos professores Pedro Eduardo de Felício, da Unicamp, e Raysildo Barbosa Lôbo, da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP). Lôbo faz parte do Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (Nelore Brasil). Segundo o coordenador da universidade, Lucas Ferriani, o curso abordará temas como sistema de classificação de carcaça e remuneração pela qualidade e seleção e melhoramento genético animal na produção de carne de qualidade. ''Será um curso compacto, mas muito rico em conteúdo'', diz André Locateli. REGIONAL OBRIGATÓRIA O gerente-executivo da ACNB diz que outra novidade é para criadores de nelore-mocho, já que a Feicorte foi escolhida a exposição regional obrigatória, que contará pontos para o Ranking Nacional da ACNB. ''Isso deve atrair mais criadores paulistas de mocho e animais de destaque no ranking'', acredita. A gerente do Ranking Nacional, Daniella Sanches Rapello, explica que os criadores de nelore devem, obrigatoriamente, participar de uma exposição regional, em seus respectivos Estados, que conta pontos para o ranking. Para o nelore, a regional obrigatória será a ExpoAraçatuba, de 4 a 13 de julho. Daniella informa que os julgamentos da raça na Feicorte serão realizados pelo sistema de jurado único, definido pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Os julgamentos de nelore começaram ontem e seguem até sexta-feira. Os de nelore-mocho começam hoje e terminam também na sexta-feira. Este ano, há três leilões oficiais da raça, além do Shopping Multiraças, que comercializa animais de elite, doadoras, novilhas de pista, reprodutores, tourinhos, entre outros. Ontem, ocorreu o Leilão Teen São Paulo, que ofertou 30 lotes de novilhas. Amanhã, às 13 horas, será a vez do Leilão Nelore Maxi e Convidados, que ofertará 35 lotes de bezerras e novilhas. E, no sábado, às 20h45, haverá o Leilão Elite Nelore D''Jalles, com a oferta de 35 lotes de bezerras e novilhas. No estande da ACNB - anexo à pista de julgamentos de nelore -, diz Locateli, há, ainda, a Cozinha Nelore Natural, que promove sessões diárias de degustação da carne nelore natural. Esta seção, que tem por objetivo fomentar a raça nelore, resulta de parceria entre o Suplemento Agrícola e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)