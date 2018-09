Carola Scarpa é enterrada em São Paulo A ex-mulher do empresário Chiquinho Scarpa, Ana Carolina Rorato de Oliveira, conhecida como Carola Scarpa, de 40 anos, foi enterrada anteontem no cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Ela estava internada no Hospital Santa Paula, onde deu entrada na quarta-feira com parada cardíaca. Ela foi ressuscitada e permaneceu em estado de choque, respirando com a ajuda de aparelhos, mas morreu na sexta-feira. Entre as causas da morte apontadas no atestado de óbito estão insuficiência de múltiplos órgãos, diabetes e insuficiência renal crônica.