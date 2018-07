Carolina Arantes Fernanda Araujo TEATRO Luiza Wolf GASTRONOMIA CRIANÇAS Você tem muitas razões para ver New York, New York, que já esteve em cartaz na cidade e reestreou em agosto com uma ótima novidade: a temporada é popular e, portanto, sem o preço alto comum aos musicais. Agora, o público paga R$ 40 para ver a peça. Se você pensa que conhece a história porque já viu o filme de Martin Scorsese, enganou-se: a produção brasileira é a primeira a usar o livro de Earl Mac Rauch, e não o filme, como base para o roteiro. E, se você já viu a peça no ano passado, estrelada por Alessandra Negrini, dê mais uma chance a ela: quem interpreta Francine agora é a talentosa Kiara Sasso (foto). As músicas são em inglês, mas, acima do palco, há uma tela com legendas. Se precisar lê-las, tente sentar mais no fundo da sala para ver melhor. Ah, quer mais ainda? A partir desta semana, há sessão extra aos domingos, às 20h. Pág. 67