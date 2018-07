O CRI-CRÍTICO Diário mal-humorado

Pode pegar a pipoca na bombonnière" - orientou o bilheteiro.

"Ah, ganhamos uma pipoca?" - perguntei, inocente.

"Não, vocês compraram um balde de pipoca."

Ainda não sei bem o que aconteceu no último domingo no Cinemark Eldorado. Minha namorada e eu só queríamos ver 'Para Roma, com Amor'.

Mas, de algum modo, acabamos com um balde enorme de pipoca nas mãos.

Comprei os ingressos pela internet. De forma mecânica, confesso, sem ler direito. E, na bilheteria, descobri que minha compra incluía o maior pacote de pipoca da casa, no valor de R$ 15. Expliquei que não tinha comprado nada, ainda mais aquele exagero. Mas fiquei sem argumentos. Afinal,

a compra já estava registrada no meu cartão de crédito.

Aprendi a prestar mais atenção ao navegar pelo site da Ingresso.com. Agora, ele permite adiantar os pedidos de guloseimas. E, se for desatento como eu, você vai entrar na sala carregando um balde enorme de pipoca que nem queria. Pior é ser uma conveniência inútil, pois a pessoa ainda é obrigada a pegar fila na bombonnière e nem pode mudar a

escolha feita antes. Então se antecipar para quê? Vai acabar o milho?