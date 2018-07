Carolina do Sul promete disputa acirrada entre republicanos

A eleição primária do dia 21 - 11 dias depois de New Hampshire - pode ser a última chance para conservadores que esperam frear o ímpeto do moderado Mitt Romney, que já venceu em Iowa e é amplo favorito em New Hampshire.

Uma vitória de Romney na Carolina do Sul essencialmente selaria a indicação dele para disputar a presidência contra o democrata Barack Obama em novembro, ao passo que a vitória de um conservador revelaria à direita republicana o seu tão esperado salvador, com chances de virar um jogo que depois segue para a Flórida e outros Estados.

Em Iowa, quem chegou mais perto disso foi o ex-senador Rick Santorum, que ficou em segundo lugar, com apenas oito votos a menos que Romney.

"A Carolina do Sul é onde as forças do 'todos menos Romney' esperam finalmente encontrar seu porta-estandarte", disse o estrategista republicano Tucker Eskew, que é da Carolina do Sul. "Esse é o terreno que mata e o terreno que faz nascer esperanças presidenciais."

A importância estratégica da Carolina do Sul ficou evidente na quinta-feira, quando Romney deixou New Hampshire para uma visita de 24 horas ao Estado, onde fez campanha com o governador Nikki Haley e o senador John McCain, do Arizona, que manifestou apoio a Romney, ex-governador de Massachusetts.

Rick Perry, governador do Texas, que cogitou abandonar a disputa depois do pífio quinto lugar em Iowa, também fez campanha na Carolina do Sul.

"A Carolina do Sul é um lugar onde me sinto muito confortável", disse Perry a jornalistas na quarta-feira, ainda em Iowa - Estado que chamou de "esquisito". Ele afirmou que esperava conversar com os "verdadeiros republicanos" na Carolina.

Desde a instituição das eleições primárias na Carolina do Sul, em 1980, o candidato republicano vencedor no Estado sempre acabou sendo o indicado do partido. Geralmente, as campanhas são agressivas, e os resultados, apertados.

"Se você gosta que a política seja bacana e educada, como numa escola dominical, este não é o lugar para você", disse o estrategista republicano David Woodard, professor da Universidade Clemson, na Carolina do Sul.

Em 2000, por exemplo, John McCain foi alvo de difamações anônimas em meio à sua disputa com George W. Bush, que teve ali uma vitória crucial na sua trajetória até a Casa Branca. Em 2008, McCain ficou à frente de Mike Huckabee, enquanto Romney obteve apenas um distante quarto lugar, com 15 por cento dos votos.

Desta vez, Romney é o candidato a ser derrotado pelos conservadores, que o consideram excessivamente moderado, criticando o fato de já ter apoiado o direito ao aborto e adotado em Massachusetts um programa de saúde pública que serviu de modelo para a reforma federal do setor feita por Obama.

Na primária de 2008, pesquisas de boca de urna mostraram que dois terços dos participantes iam à igreja pelo menos uma vez por semana, e que cerca de 70 por cento eram contra a legalização do aborto.

Por outro lado, o desemprego no Estado é de 9,9 por cento - maior do que a média nacional, e o oitavo pior índice dos EUA -, e isso pode tornar o eleitorado mais receptivo a discurso de Romney, que se diz mais qualificado para gerar empregos por já ter sido empresário.