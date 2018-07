Carona de motorista que matou filho de atriz nega racha Após mais de três horas de depoimento, o estudante André (cujo sobrenome não foi revelado), de 19 anos, deixou a 15ª Delegacia de Polícia no bairro da Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro, sem dar declarações. Carona no carro que atropelou e matou na madrugada de terça-feira o jovem Rafael Mascarenhas, filho da atriz Ciça Guimarães e do músico Raul Mascarenhas, André afirmou à polícia que não havia "racha" no momento do acidente. A informação foi passada pelo advogado dele, Paulo Márcio Ennes Klein, segundo o qual André também negou que o carro estava em alta velocidade.