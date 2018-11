Carrapato em queijo gera indenização à família em MG Um supermercado de Belo Horizonte terá de pagar R$ 40 mil de indenização a uma família que encontrou um carrapato e um pedaço de pano num queijo tipo ricota fresca. A decisão é da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Um casal e duas filhas menores contaram que, em maio de 2007, compraram o produto no supermercado e "após o consumo de mais da metade do queijo encontraram no seu interior um carrapato e um pedaço de pano".