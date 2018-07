Carrefour antecipa troca na presidência, Georges Plassat assume

O veterano da área de varejo, que ingressou no Carrefour no início de abril como vice-presidente de operações, tem o desafio de recuperar a abalada empresa. A troca de comando estava prevista anteriormente para 18 de junho.

Plassat já havia começado a reorganizar a companhia, negociando a saída de alguns diretores e estabelecendo um roteiro para cortes de empregos em meio à complicada situação econômica na Europa.

O executivo, que tem em seu histórico uma série de recuperações de empresas e a fama de ser severo em cortes de custos, vem tentando reverter anos de desempenho abaixo do esperado em mercados europeus, principalmente na França.

Analistas estimam que Plassat espere até junho ou mais provavelmente até que o Carrefour divulgue os resultados do primeiro semestre, em agosto, antes de apresentar sua estratégia para a segunda maior varejista do mundo depois do Wal-Mart.

(Por Nina Sovich)