O grupo francês Carrefour, segunda maior rede varejista do mundo, vai cortar 1,6 mil postos de trabalho e fechar 21 lojas na Bélgica, numa tentativa para retomar a lucratividade no país. De acordo com a empresa, essas mudanças são necessárias para estabilizar suas operações na Bélgica, que, "em termos estruturais, estão dando prejuízo".