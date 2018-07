Carrefour escolhe executivo veterano como novo presidente

Plassat, de 62 anos e chefe do grupo varejista Vivarte, substitui Lars Olofsson, que foi alvo de muitas críticas por causa de diversos alertas de lucro que fizeram as ações do Carrefour se desvalorizarem 43 por cento no ano passado.

"Os acionistas mais importantes sempre hesitaram entre reestruturar o grupo ou dividi-lo. Plassat é o nome para a reestruturação", disse um analista que pediu anonimato, em referência ao empresário francês Bernard Arnault e o grupo norte-americano de private equity Colony Capital.

As especulações sempre deram conta de que a saída de Olofsson abriria terreno para a divisão do Carrefour, com uma possível venda dos negócios nos mercados emergentes.

Plassat entrará para o Carrefour em 2 de abril, interinamente como vice-presidente operacional até tomar posse como presidente-executivo no encontro com acionistas em 18 de junho.

O conselho do Carrefour, empresa com vendas anuais de mais de 90 bilhões de dólares e 470 mil empregados em 32 países, analisará a nomeação de Plassat como presidente de conselho após a reunião com acionistas.