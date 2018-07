Carrefour está perto de comprar rede de supermercados argentina

O Carrefour deve destinar cerca de 67 milhões de dólares à aquisição, conforme nota do governo também na sexta-feira.

A rede Eki possui aproximadamente 130 lojas na Argentina, enquanto o Carrefour tem cerca de 200 unidades naquele país.

O presidente do Carrefour na Argentina, Daniel Fernández, se reuniu na sexta-feira com o ministro do Trabalho, Carlos Tomada, para negociar sobre a preservação dos empregos na Eki.

O executivo confirmou ao ministro que o Carrefour se comprometerá a pagar os salários retroativos dos funcionários da rede argentina.

A fonte disse à Reuters que a aquisição ainda não foi concluída.

(Por Guido Nejamkis)