Carrefour vende unidade na Malásia para japonesa Aeon

A venda --efetivada nesta quarta-feira-- é a mais recente operação arquitetada pelo novo presidente-executivo do Carrefour, Georges Plassat, que busca transferir o foco da segunda maior rede de varejo do mundo para seus principais mercados e reduzir a carga de dívida após anos de desempenho fraco.

O Carrefour é a quarta maior rede de varejo na Malásia com 26 hipermercados, que trouxeram 400 milhões de euros em vendas nos 12 meses até 30 de junho.

"A transação é parte da estratégia do Carrefour de alterar o foco de suas principais atividades e alocar seus recursos em países maduros onde ocupa posições fortes e estabelecidas e mercados emergentes onde tem forte potencial de crescimento", disse a empresa em comunicado.

A Aeon, por sua vez, busca fontes de lucro no exterior, já que suas operações em seu país natal foram prejudicadas por uma queda em gastos do consumidor, redução na população e uma persistente deflação.

O Carrefour recentemente firmou acordo para vender suas lojas na Colômbia para a chilena Cencosud por 2,6 bilhões de dólares.

O varejista francês também planeja fechar sua unidade em Cingapura até o fim do ano e deixou a endividada Grécia em julho em meio à queda em vendas.

Plassat deixou claro que o Carrefour continuará no Brasil e na China, mas analistas esperam que a empresa abandone suas operações na Indonésia, Turquia, Romênia e Taiwan, levantando de 1 bilhão a 3 bilhões de euros com as vendas dessas operações.

(Reportagem de Leila Abboud)