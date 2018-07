Carregamentos de soja do Brasil seguem para esmagadores no Meio-Oeste dos EUA

Embora volumes moderados de soja importada por indústrias dos EUA não sejam raros, já se passaram quase duas décadas desde que fornecimentos oriundos da América do Sul foram descarregados no Golfo da Louisiana e transportados pelo Rio Mississippi até processadores no interior do país.

A atual tendência reverte o fluxo usual do tráfego de barcaças nos portos de New Orleans, que tradicionalmente carregam embarcações com grãos para exportação. Agora estão recebendo os carregamentos.

Uma processadora da CGB Enterprises, em Mount Vernon, Indiana, no Rio Ohio, pagou 30 a 35 centavos por bushel acima do contrato julho da soja na bolsa de Chicago para mais de 10 barcaças (14 mil toneladas) do produto brasileiro para entrega no final de maio e início de junho, disseram quatro fontes do mercado físico nos EUA.

Os grãos foram comprados do Gavilon Group, detido pela trading japonesa Marubeni, disseram as fontes.

"É tipo uma queima de estoque na loja de móveis... uma vez que passou, volta ao preço normal", disse um comprador de soja em uma processadora na Indiana.

Os carregamentos de soja do Brasil que originalmente seguiriam para a China foram ofertados com grandes descontos, uma vez que o maior importador global do grão cancelou importações e deu calotes nas compras.

Os traders dos EUA tiraram vantagem destes preços para comprar até 1,2 milhão de toneladas de soja do Brasil.

As importações totais de soja dos Estados Unidos já contratadas estão perto da projeção recorde de 1,77 milhão de toneladas na safra 2012/13 do Departamento de Agricultura dos EUA.

(Reportagem adicional de Karl Plume)