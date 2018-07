Carreta atinge 34 veículos no Anel Rodoviário de BH Uma carreta desgovernada atingiu 34 veículos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte na noite de desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar da violência da batida, nenhuma morte foi registrada e três pessoas sofreram apenas ferimentos leves. Combustível vazou na pista, que foi totalmente interditada no sentido Belo Horizonte-Espírito Santo. Até o fim da noite, não havia previsão de liberação da via.