Carreta atinge equipe de resgate na Fernão Dias, em MG Uma enfermeira morreu e o médico e um socorrista da concessionária Autopista ficaram gravemente feridos, na noite de ontem, após serem atingidos por uma carreta no momento em que atendiam o ocupante de um veículo capotado. O acidente aconteceu no quilômetro 673,8 da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, em Perdões, no centro-sul mineiro, a 215 quilômetros de Belo Horizonte.