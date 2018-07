Carreta atravessa pista e bloqueia rodovia Anchieta O trecho de serra da Rodovia Anchieta, sentido litoral, estava totalmente bloqueado por volta das 16h15 de hoje, na altura do quilômetro 41, por conta de um acidente com uma carreta. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a carreta estava atravessada na pista, provocando um congestionamento de cerca de 2 quilômetros. Equipes da concessionária estavam no local para fazer a remoção do veículo e liberar a pista.