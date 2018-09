Carreta atropela e mata pedestre na Rodovia Anchieta Uma pessoa morreu na tarde de hoje após ser atropelada por uma carreta no trecho urbano da Rodovia Anchieta, sentido litoral, na altura do quilômetro 10, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 14 horas e a vítima morreu na hora. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o atropelamento bloqueava a rodovia junto à Avenida Tancredo Neves. O tráfego estava sendo desviado para a Rua Américo Samarone Abauna. Às 15 horas, a CET registrava 110 quilômetros de congestionamento na capital paulista, por conta do excesso de veículos. O índice corresponde a 13,2% dos 835 quilômetros monitorados. No mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha-Lapa, onde o engarrafamento era de 8,5 quilômetros, desde o Hospital da Vila Maria até a Ponte da Casa Verde.