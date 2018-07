Carreta bate em mureta e bloqueia parte da Imigrantes Uma carreta perdeu o freio na altura do quilômetro 52 da Rodovia dos Imigrantes, no sentido capital, e se chocou contra a mureta de concreto por volta das 15h30 de hoje. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o veículo bloqueava as duas faixas da direita da via e o tráfego estava lento nas proximidades do local. Não há vítimas. No mesmo horário, o sistema operava no esquema 5X5, no qual a descida é feita pelas pistas sul da Rodovia Anchieta e da Imigrantes e a subida pelas pistas norte das duas rodovias. A visibilidade era boa. Já no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 12, no sentido Perus (SP), um caminhão e um guincho se chocaram na tarde de hoje. Segundo a concessionária administradora da via, o acidente ocorreu por volta das 14h20, na pista interna. Uma pessoa se feriu gravemente e foi socorrida por um helicóptero Águia da Polícia Militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas teriam se machucado levemente. Duas das quatro faixas do Rodoanel foram interditadas, o que, por volta das 15h30, gerava lentidão por um km. Nas vias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, a circulação era normal, sem registro de acidentes graves. Rio Grande do Sul Um acidente envolvendo um carro e uma picape deixou três mortos e dois feridos na BR-158, na altura do município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na noite de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 23 horas, quando o motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem indevida. Três pessoas morreram na hora. Os feridos foram encaminhados em estado grave ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia da cidade.