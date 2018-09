Carreta bate em viga e complica trânsito na Anhanguera

O acidente aconteceu por volta das 8 horas. Além de atingir a carreta, deixando o motorista preso na cabine, com ferimentos leves, a viga também atingiu uma Fiorino. O condutor teve ferimentos no rosto. A via começou a ser liberada por volta das 9h30, com o tráfego fluindo por uma faixa de rolamento. A viga já foi retirada do local. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 10 horas. O congestionamento ainda era de cinco quilômetros por volta das 11 horas.