Carreta cai em córrego em tentativa de assalto

Durante a tarde, uma pista da marginal do Rio Jundiaí ficou parcialmente interditada. O tráfego fluiu normalmente durante o período, de acordo com os bombeiros. A carreta saiu de Várzea Paulita (SP) e seguia para São João da Boa Vista (SP). Segundo os Bombeiros, o motorista da carreta disse que um homem armado em um veículo tentou interceptar a carreta, enquanto um terceiro carro fazia a cobertura.

O motorista da carreta perdeu o controle do veículo ao tentar frear quando um dos assaltantes apontou a arma em sua direção e anunciou o assalto. Ele caiu no Rio Jundiaí levando um dos carros dos quatro assaltantes. O criminoso que dirigia o veículo ficou ferido, mas foi resgatado pelos outros assaltantes e conseguiram fugir. O motorista da carreta foi retirado do veículo com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital São Vicente, em Jundiaí. A PM permaneceu no local para fazer a segurança da carga, que não teve o valor divulgado.