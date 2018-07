Carreta com 10 carros é incendiada na Zona Leste (SP) Uma carreta do tipo cegonha foi atacada por incendiários, no início da madrugada deste sábado, na Avenida Salim Farah Maluf, próximo ao cruzamento com a Avenida Celso Garcia, na região do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Segundo o condutor da carreta, eram pelo menos dez homens, que o obrigaram a abandonar a carreta. Apavorado, o condutor correu, mas ainda testemunhou o bando iniciar o quebra-quebra e incendiar os carros. Pelo menos sete dos dez carros transportados ficaram destruídos. Nenhum pertence do caminhoneiro foi roubado. O motorista da carreta, que vinha de Betim (MG), tinha como destino uma concessionária localizada na mesma região do ataque. Ao parar a carreta para se informar sobre como chegar à revendedora, o caminhoneiro foi surpreendido pelos bandidos. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram o incêndio. Até às 2h da manhã não havia informações sobre suspeitos detidos pela polícia. O caso será registrado no 52º Distrito Policial, do Parque São Jorge.