Carreta com ácido bórico tomba em avenida de SP Uma carreta transportando ácido bórico tombou por volta das 20 horas de hoje na Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, interditando quase por completo a via, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo primeiras informações, o acidente aconteceu próximo ao Viaduto Santo Amaro, na pista que segue em direção à Marginal Pinheiros. O motorista da carreta ficou ferido. A carreta transportava um contêiner que, segundo nota fiscal apreendida, continha 27 toneladas do ácido bórico, usado freqüentemente como inseticida relativamente atóxico. Apenas uma faixa de rolamento da via estava liberada ao trânsito, causando um congestionamento de mais de cinco quilômetros, que ia do local do acidente até o Viaduto Aliomar Baleeiro.