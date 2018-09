Carreta com açúcar tomba na Marginal do Pinheiros Uma carreta bitrem carregada com 40 toneladas de açúcar tombou por volta das 15 horas de hoje no início da Ponte Engenheiro Ary Torres, na zona oeste da capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cerca de 15 toneladas da carga caíram na pista. Ninguém ficou ferido. Duas das quatro faixas da via estão interditadas. O bloqueio prejudicou a circulação na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, que dá acesso à ponte. Às 16h10, a partir da Ary Torres, formavam-se 2.750 metros de congestionamento na pista expressa, até a Ponte Eusébio Matoso, e 830 metros na local, até a Ponte Cidade Jardim.