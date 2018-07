Carreta com madeira tomba e interdita Castelo Branco Uma carreta carregada com madeira tombou depois de bater em outro caminhão por volta das 16 horas desta quarta-feira no km 77 da rodovia Castelo Branco, em Itu. A carga espalhou-se pela pista sentido interior e obrigou à interdição das três faixas. Um caminhão da concessionária CCR Viaoeste foi atingido pela madeira. Uma retroescavadeira foi levada ao local para retirar a carga da pista. A concessionária também mobilizou um guincho para remover a carreta acidentada. Por volta das 17 horas, duas faixas foram liberadas para a passagem dos veículos, mas uma hora depois o congestionamento ainda se estendia por 15 quilômetros. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, chovia muito na hora do acidente. Três pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital de Itu.