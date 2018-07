Carreta com produto tóxico tomba e interdita a Régis O tombamento de uma carreta com carga de hidrogênio interditou a pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no km 513, município de Cajati (SP), por volta das 7 horas desta segunda-feira. O tanque com 52 toneladas do produto, que é tóxico, ficou atravessado sobre as duas faixas, bloqueando totalmente a passagem. Houve vazamento parcial do produto. A pista foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal na altura do km 525, em Barra do Turvo.