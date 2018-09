'Carreta da Saúde' chega a São Paulo

A Carreta da Saúde permite a abertura das laterais, atinge uma área de aproximadamente 100 m². Possui quatro salas de atendimento climatizadas e com equipamentos de diagnósticos de alta tecnologia, áreas de esterilização, bem como duas áreas de espera, banheiros e elevador para pessoas com dificuldade de locomoção.

De acordo com o idealizador do Projeto Cies, o gastroenterologista Roberto Kikawa, antes de toda ação é feito um estudo das especialidades que a população da região necessita. "Temos suporte para atender mais de 10 especialidades, mas antes fazemos um estudo para darmos atenção nas que mais fazem falta para a população daquela região", explica Kikawa, de acordo com texto de divulgação.

Desta vez, as especialidades oferecidas serão urologia, mamografia, dermatologia, gastroenterologia, oftalmologia, cardiologia e ultrassonografia. A comunidade já tem feito o agendamento na igreja da Vila Liviero. A marcação das consultas e exames com antecedência acontece porque os horários agendados são respeitados. "Cada paciente é atendido no horário marcado, o que é uma das marcas do Cies no respeito ao paciente", explica Kikawa.

O objetivo do Projeto Cies é desafogar a demanda reprimida do SUS com um sistema sustentável único e inovador em tecnologia social para saúde. "Queremos trabalhar em parceria com o sistema de saúde para eliminar a demanda e oferecer qualidade para as pessoas. Todos os exames são realizados com modernos equipamentos, que podem ser comparados aos dos principais centros médicos de grandes capitais", diz o médico, segundo o release.