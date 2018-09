Carreta danifica rede de trólebus no Tatuapé, em SP

Às 7h30, um carreta atingiu a rede de trólebus na altura do número 5.300 da avenida. Foram alterados os trajetos das linhas 2290/10 Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II, 2290/41 Jd. Vila Formosa - Term. Princesa Isabel e 342M/10 Term. São Mateus - Term. Penha, com os passageiros desembarcando no Terminal Carrão. Em seguida, os passageiros embarcam em ônibus movidos à diesel para completar a viagem, tanto no sentido centro quanto no sentido bairro.