Carreta derrapa e bloqueia pista norte da Anchieta

A pista norte da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 29, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, está totalmente interditada desde às 16h20 desta quarta-feira, 7. Um carreta derrapou e ficou atravessada na via. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de São Bernardo do Campo. Segundo a Ecovias, administradora da estrada, o tráfego no sentido capital está sendo desviado pela pista centro sul. Há lentidão no trecho. Neste fim de tarde, o Sistema funcionava no esquema 5 por 5 - as pistas sul da Anchieta e da Imigrantes eram usadas por quem seguia para a Baixada Santista e as pistas norte de ambas davam acesso à capital.