Carreta derruba passarela na Dutra e causa lentidão Uma carreta bateu hoje contra um dos pilares da passarela existente na altura do quilômetro 177 da Rodovia Presidente Dutra, em Guararema, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Com o choque, parte da passarela desabou, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A concessionária NovaDutra confirmou que há vítimas, mas não soube informar a quantidade. A estrada foi totalmente interditada no trecho. Às 17h45, a fila de engarrafamento atingia dois quilômetros em cada sentido. Na direção São Paulo, o desvio é feito pelo pátio de um posto de gasolina e, no sentido Rio de Janeiro, pela Rodovia Ayrton Senna. Nas rodovias Régis Bittencourt e Fernão Dias, o movimento era intenso na saída de São Paulo, mas sem registro de pontos de parada.