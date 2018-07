Carreta em chamas interdita a Raposo Tavares Duas carretas se chocaram e uma delas pegou fogo, por volta de 12h20, no km 103 da rodovia Raposo Tavares, altura de Sorocaba. O acidente ocorreu na pista marginal, que ficou interditada no sentido da capital. Em razão da fumaça, a pista expressa também foi fechada. O trânsito passou a ser desviado pela área urbana de Sorocaba, mas houve congestionamento no local.